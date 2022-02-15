Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк в одних трусах показал подкачанное тело

Украинский актер Тарас Цимбалюк, которого называют секс-символом украинского кино,показал себя в откровенном образе. Звезда предстал перед камерой в одних трусах.

На своей странице в Instagram актер опубликовал фото, на котором продемонстрировал стотысячной армии подписчиков голое тело. Также артист показал свои татуировки.

Цимбалюк позировал в зеркале. На нем были белые трусы. Звезда "Крепостной" держал в руках фотоаппарат.

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"Диета. Рацион. Как бы ни пытался сейчас выдавить из себя мотивирующих слов на эту тему, понимаю, что я далеко не идеальный фитнес-фуд-пример. Но все по порядку. Если быть максимально откровенным, диету и режим питания я могу поддерживать не долго. Максимум – 3-5 месяцев. Затем следует перерыв. Длительный перерыв. Я не скрываю, что люблю пиво, МакДональдс, раз в полгода на ночь "Мивину", торт со сгущенкой и т.д…. Поэтому "клеить" сейчас из себя отличника в подходе к питанию смысла нет", – написал актер.

Также он добавил, что регулярно тренируется и сидит на здоровом спортивном питании, а расслабиться себе позволяет только, когда достигает желаемой формы. Хотя в последнее время, по словам Цимбалюка, у него нет сильной страсти к пище.

Коротко о звезде:

Тарас Цимбалюк – 32-летний украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019-м появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками", на сцене которого сделал своей девушке предложение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк взбудоражил сеть необычной фотосъемкой – знаменитость примерил образ девушки. Артист предстал перед камерой в откровенном платье и с ярким макияжем.