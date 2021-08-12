"Секс длился до пяти часов": 62-летняя женщина удивила признанием об интимной жизни с мужем

62-летняя Сиан Дэвис рассказала, что интимная близость с ее 63-летним партнером Дэвидом Джонсом может длится до пяти часов. Первое время они из-за этого опаздывали на встречи, а важные обязанности перешли на второй план.

Учительница на пенсии Сиан, мама пятерых детей и бабушка шестерых внуков, познакомилась со своим возлюбленным в больнице, где на тот момент проходили лечение их любимые люди. Через год они оба потеряли своих партнеров из-за онкологических заболеваний. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Никогда раньше я не встречала такого мужчину. Каждый день наш секс длился до пяти часов. На какое-то время все наши обязанности перешли на второй план. Из-за этого мы регулярно опаздывали на встречи. Я не могла никому назвать истинную причину, поэтому просто говорила, что забыла", – объяснила подробнее 62-летняя женщина.

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После пяти лет совместной жизни пара внесла изменения в интимную жизнь. Теперь их секс в основном длится от 30 минут до часа.

Такое решение женщина объясняет тем, что они уже не в том возрасте и нужно поберечь свое здоровье.

"Всем, кто хочет, чтобы их партнер продержался как можно дольше, я бы сказала: "Будьте осторожны со своими желаниями". В идеале я бы хотела, чтобы это длилось максимум 15-20 минут, включая 5-10 минут прелюдии. Этого будет вполне достаточно", – подытожила Сиан.

В одном исследовании, которое провели австралийские специалисты, было доказано, что "желаемый секс" должен длиться от семи до 13 минут. Секс, который длился от десяти до 30 минут, большинство участников опроса назвали слишком долгим.

Ученые пришли к выводу, что 16,07 минут – идеальное время для интимной близости.

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