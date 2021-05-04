Седокова засветила пышные формы в ярком бикини. Фото

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды и актриса Анна Седокова поделилась откровенным снимком с отдыха в Калифорнии. Звезда показала свою фигуру в ярком купальнике.

Так, на фото знаменитость позировала в сексуальном ярко-красном бикини, которое подчеркнуло пышные формы 38-летней Седоковой. На снимке певица предстала в черной кепке с собранными волосами у бассейна с бокалом сока. Соответствующий снимок Анна опубликовала на личной странице в Instagram.

"Какое ваше самое глубокое желание?" – обратилась артистка к поклонникам в фотоблоге.

Поклонники не смогли оставить без внимания сексуальный снимок Седоковой и засыпали звезду лестными комплиментами.

"Купальник и фигура огонь", "Секси", "Красивая женщина", – отметили в комментариях пользователи сети.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова в полупрозрачном боди похвасталась длинными ногами. Свой образ звезда дополнила легким макияжем и несколькими украшениями на руке.