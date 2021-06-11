Седокова засветила пышные формы в купальнике трендового цвета. Фото

Украинская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в откровенном купальнике трендового лаймового цвета. Свой образ она дополнила стильными солнцезащитными очками.

Соответствующий снимок 38-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Седокова продемонстрировала на камеру пышные формы и стройную фигуру (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Жизнь на острове, где не нужны штаны", – написала певица.

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Пользователи сети оценили новый кадр знаменитости. Они засыпали Седокову множеством позитивных комментариев.

"Идеальная фигура", "Эффектный купальник. Очень вас дополняет", "Красотка", "Хороша", "Вот это пресс", – написали люди.

Напомним, что зеленый цвет стал абсолютным хитом в летних коллекциях многих известных модных домов. Дизайнеры представили платья, блузы, брюки, купальники, костюмы в "травяном", лаймовом, зелено-мятном и других оттенках.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". С 2002 по 2004 год была участницей женского коллектива "ВИА-Гра". В 2014-м основала собственный бренд LA Story.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова позировала с полуголыми ягодицами у панорамного окна. Знаменитость появилась в обтягивающем боди пастельного цвета, а также в босоножках на высоком каблуке. Она повернулась к зеркалу спиной, чтобы сфотографировать себя во весь рост.