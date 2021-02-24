Седокова в сексуальном корсете снялась в откровенном видео

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды и актриса Анна Седокова показала откровенное видео в смелом наряде.

На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, на котором предстала в бежевом корсете с пышными формами. На протяжении нескольких секунд знаменитость уверенно смотрит в кадр, затем картинка сменяется ее плавными движениями. Седокова сидит на полу с обнаженными ногами и кокетливо позирует. Свой образ она дополнила роскошными босоножками на высоком каблуке и заплетенными в тонкие косички волосами (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вот вас все поздравляют, а я сразу перешла к подаркам. Защищайте нас пожалуйста. Мы это любим и ценим", – подписала артистка пикантное видео.

Поклонники оценили смелый подарок, поэтому в комментариях не жалеют для звезды приятных слов. Вот некоторые из них:

"Красота божественная!", "Какой кайф!", "Огонь", "Красиво", "У всех будет жаркая ночь благодаря тебе".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кароль в обтягивающих лосинах показала тренировку в зале. Артистка позирует перед зеркалом, демонстрируя эффектный наряд. На ней черные спортивные лосины, такого же цвета короткий топ и ярко-розовые кроссовки. Волосы собраны в тугой хвост, на лице легкий макияж.