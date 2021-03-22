Седокова сверкнула грудью в полупрозрачном боди. Фото

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды и актриса Анна Седокова поделилась пикантным снимком с поклонниками. Звезда показала, как позировала в откровенном боди.

Соответсвующий кадр Седокова опубликовала на своей странице в Instagram. Звезд позировала в полупрозрачном блестящем бюстье, которое подчеркнуло не только стройные ноги звезды, но и пышную грудь. В кадре певица предстала в интересном образе: с длинными афрокосичками.

"Люди уходят из моей жизни, люди вторгаются в мою жизнь. А я просто надеваю очки, вставляю наушники, пью кофе и живу дальше. И что важно – ровно дышу", – подписала кадр знаменитость.

Пользователи сети оценили откровенное фото и сногсшибательный образ Седоковой. Поклонники отметили, что фигура звезды в отличной форме и забросали ее комплиментами.

"Идеальная", "Вы обалденная", "Какая вы красивая девушка", "Аня, вы так изменились рядом с Янисом!! И эти изменения прекрасны! Вы прям раскрылись с другой стороны, стали еще мудрее, еще женственнее, еще более глубокой", – писали в комментариях поклонники.

Напомним, что Анна Седокова – украинская певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. В 2000 году была ведущей утреннего шоу "Подъем". Она также известна как бывшая участница женской поп-группы "ВИА Гра".

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