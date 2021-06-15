Седокова показала, как изменилась ее внешность после болезни: лицо опухает. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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Седокова показала лицо после болезни

Украинская поп-певица и автор песен Анна Седокова показала, как изменилась ее внешность после внезапно появившейся кропивницы. Во время отдыха в Греции у нее на теле появились волдыри. После того, как артистка решила отказаться от лекарственных препаратов и позволить организму самому справиться с недугом, у нее начался отек Квинке.

У фанатов исполнительница спросила, хотели бы они увидеть ее в таком состоянии. На что они дали утвердительный ответ. После этого Седокова опубликовала селфи на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Лицо опухает, зато губы как после уколов. Еще подбородок опухает и овал лица вытягивается. Одни бонусы…", – сказала певица.

Седокова показала свое лицо.
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Супруг звезды Янис вынужден был самостоятельно сделать возлюбленной укол после того, как ее состояние начало ухудшаться. По словам артистки, вскоре ей стало значительно легче, а "ощущение 1000 пластических операций на лице" исчезло.

Седокова показала руки во время болезни.

Коротко о знаменитости:

  • Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем".

  • Встречаться с Янисом исполнительница начала летом 2019 года, а уже в следующем году влюбленные заключили официальный брак.

Седокова рассказала всю правду об отношениях с мужем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова раскрыла подробности отношений с мужем. Певица призналась, что несмотря на сложности, которые возникали, они с Тиммой продолжают и дальше быть единым целым и строить грандиозные планы на будущее.

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