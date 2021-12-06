Солистка KAZKA Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кг

Украинская певица Александра Зарицкая показала, как выглядит в купальнике после похудения за время участия в шоу "Танці з зірками 2021" (1+1). Солистка группы KAZKA говорила, что она сбросила на проекте 20 килограммов.

Новые снимки, сделанные на море, знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram. Она рассказала, что поехала в теплую страну в отпуск (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Видела, что в Киеве снег. Я тоже очень скоро с ним встречусь. Наслаждаюсь последними днями отдыха, чтобы ворваться в декабрь", – написала звезда.

Зарицкая позировала в белом слитном купальнике с черными ремешками. На голове у певицы был светлый платок с цветочным принтом.

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Фанаты оставили под пляжными фотографиями множество комплиментов, назвав солистку KAZKA красавицей.

Комментарий под фото написала и украинская телеведущая Леся Никитюк. "Гарнота", – отреагировала она на пост певицы.

Напомним, что Зарицкая и ее танцевальный партнер Юрий Мешков вылетели из шоу "Танці з зірками 2021" после 10-го эфира. Последними на проекте для пары стали фольк и самба.

Даже судьи проекта подчеркивали, что внешность певицы на в шоу невероятно изменилась. Сама исполнительница говорила, что новая фигура нравится ей гораздо больше.

Коротко о звезде:

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица, участница шоу "Голос країни", "Х-фактор", "Танці з зірками".

Артистка родом из Харькова, долгое время жила в Одессе. Ее отец –юрист, а бабушка более 40 лет проработала судьей.

В 2017 году создала группу KAZKA вместе с певцом по имени Никита Будаш. Спустя год они выпустили первый альбом KARMA.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зарицкая заявила, что принимать участие в "Танцях з зірками" было для нее риском и трудным решением. По словам знаменитости, многие отговаривали ее от танцев.

Именно проект солистка KAZKA назвала причиной разрыва отношений с бывшим парнем. По словам вокалистки, она проводила на паркете очень много времени, кроме того, экс-бойфренд ревновал ее к Юрию Мешкову. Сейчас, как заявила звезда, ее сердце свободно.