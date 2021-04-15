Санта Димопулос продемонстрировала шпагат на капоте машины в ОАЭ. Фото

Популярная украинская певица и бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос устроила фотосессию возле ярко-желтого автомобиля и показала свою растяжку.

Так, исполнительница опубликовала кадры, на которых появилась в белых широких джинсах, топе и легкой рубашке. Свой образ она дополнила банданой черно-белого цвета и стильными солнцезащитными очками (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Но она решила удивить своих подписчиков не только эффектным цветом машины или соблазнительным нарядом, но и показать отличную физическую форму. Звезда сделала шпагат прямо на капоте своего транспорта.

"Тест драйв пройден на 10 из 10", – подписала опубликованные снимки артистка.

Фанаты были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях пишут много комплиментов Санте. Вот некоторые из них:

"Машина просто бомба! И вы красотка неотразимая!", "Да такой жгучей девушке не каждая машина подойдет", "Красивая очень! Королева", "Шикарные", "Класс".

Санта Димопулос – украинская певица, инфлюэнсер, солистка групп "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо", чемпионка мира по фитнесу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Санта Димопулос показала горячее фото из Дубая. На ней был зеленый купальник, а подчеркнул летний образ стильный головной убор, который она примерила.