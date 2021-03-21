Санта Димопулос показала стройную фигуру в эффектном купальнике. Фото

Украинская исполнительница, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась с поклонниками сексуальным снимком с отдыха. Звезда позировала на пляже под пальмой в купальнике.

Соответствующее фото Димопулос опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке певица позировала на пляже возле океана под пальмой, где показала точеную фигуру. В кадре Санта предстала в красном сексуальном купальнике (кадр можно посмотреть ниже).

В описании под фото Димопулос назвала топ-6 вариантов зарядки с утра. Так, звезда выделила такие упражнения: лимфодренажные прыжки, практика наули, приседания, упражнения на пресс, планка.

Пользователи сети пришли в восторг от сексуальной публикации звезды. Они написали Димопулос множество позитивных комментариев.

"Красивая девушка", "Санта – вы лучшая мотивация", "Санта, вы потрясающая! Очень красивое фото", – писали поклонники под снимком.

Напомним, в 2009 году Санта Димопулос стала участницей украинского проекта "Фабрика звезд-3", музыкальным продюсером которого был Константин Меладзе. А в 2020 году она принимала участие в популярном танцевальном шоу "Танцы со звездами", где ее партнером стал Максим Леонов.

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