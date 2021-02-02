Санта Димопулос показала себя обнаженной в 22 года. Фото

Украинская исполнительница, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос показала, какой была в 22 года.

Соответствующую фотографию знаменитость разместила на своей странице в Instagram. Санта отвечала на вопросы своих подписчиков и когда те попросили показать фотографию, сделанную в 22-23 года, то она не смогла им отказать.

Артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует с обнаженной спиной. У нее распущенные мокрые волосы, она стоит в душе и уверенно смотрит в кадр.

"22 years old", – подписала архивный снимок звезда.

Стоит отметить, что Санта почти не изменилась, несмотря на то, что прошлое немалое количество времени. В свои 33 года певица выглядит просто великолепно и может дать фору 20-летним девчонкам.

Напомним, в 2009 году Санта Димопулос стала участницей украинского проекта "Фабрика звёзд-3", музыкальным продюсером которого был Константин Меладзе. А в 2020 году она принимала участие в популярном танцевальном шоу "Танцы со звездами", где ее партнером стал Максим Леонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Санта Димопулос раскрыла секреты красоты и стройности. По словам знаменитости, она начинает день с медитации. Также Димопулос отметила, что поддерживать красоту ей помогает правильное питание и полноценный сон.