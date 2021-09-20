Кейт Уинслет, Кэтрин Зета-Джонс и другие: самые яркие образы 'Эмми-2021'. Фото

В воскресенье, 19 сентября, состоялась церемония вручения наград "Эмми-2021". В этом году только вакцинированные звезды шоу-бизнеса имели возможность пройтись по красной дорожке в своих лучших образах.

Артисты доверили свой выход самым известным дизайнерам. Кто выглядел на открытии церемонии наиболее эффектно – читайте далее в материале OBOZREVATEL (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезда "Мстителей", номинированная на премию за главную роль в сериале "Ванда/Вижн", Элизабет Олсен появилась на премии в шикарном платье молочного цвета от бренда ее знаменитых сестер-близняшек The Row.

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Актер Билли Портер появился в черном костюме от Ashi Studio и на каблуках. Его образ дополнили аксессуары с драгоценными камнями.

Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой выделилась на красной дорожке благодаря пышному "платью принцессы" от Dior. Открытая спина, силуэт по фигуре, гладкий, блестящий материал, длинный, струящийся шлейф – шах и мат всем остальным знаменитостям.

Телезвезда Зури Холл выбрала для себя легкое белое платье с вырезом от Rani Zakhem Couture. К нему она подобрала открытые босоножки на шпильке.

Мэделин Бревер, звезда сериала "Оранжевый – хит сезона", одела облегающее коричневое платье от Tom Ford. На ее ногах красовались синие босоножки.

Кейт Уинслетт пришла за наградой за главную роль в детективном сериале "Мейр из Исттауна" в роскошном черном платье из тонкой ткани от Giorgio Armani. Наряд идеально повторяет фигуру актрисы, делая ее формы еще более выразительными.

Актриса Кэтрин Томпсон прошлась по красной дорожке в голубом платье со шлейфом от Jason Wu Collection. Звезда открыла плечи и декольте.

Сара Полсон засияла на красной дорожке в платье красного цвета с пышной юбкой, глубоким декольте и объемными рукавами от Carolina Herrera.

Комик Джейсон Судейкис также выбрал голубой цвет для своего костюма. Его дизайнер Tom Ford использовал велюровую ткань.

Кэтрин Зета-Джонс выбрала довольно смелый наряд бренда Cristina Ottaviano. Платье глубокого, винного оттенка обнажило плечи и ногу знаменитости, а также подчеркнуло талию.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых ярких образах звезд на открытии 78-го Венецианского кинофестиваля.