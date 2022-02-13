Самая татуированная женщина Британии решила вернуться на OnlyFans из-за нехватки денег. Фото

Известная татуированная модель и звезда OnlyFans Бекки Холт из Британии была вынуждена вернуться на портал для взрослых через год после рождения ребенка. По-другому женщина не могла заработать себе на жизнь и купить собственный дом. Ей пришлось жить с родителями.

Как пишет Daily Star, Холт думала, что уже никогда не будет вебкам-моделью после того, как узнала о беременности. Однако будучи матерью, призналась, что легко может работать полный день и получать хорошие деньги.

"Я действительно не хотела возвращаться, но это самый простой и быстрый способ заработать деньги. Потому что "деньги, деньги, деньги, деньги", потому что нам всем нужны деньги, вы знаете, это как я это понимаю. Очевидно, что имея дочь, я не могу просто пойти и устроиться на работу, так что же мне делать?" – призналась Холт.

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Также она не скрывает, что работа ей не приносит удовольствие, однако позировать обнаженной молодой матери приходится из-за переезда.

"Переезд – это дорого, и я хочу получить большие деньги, чтобы жить комфортно. Мне проще всего вернуться к камере и использовать OnlyFans, потому что у меня уже есть там контент, и я могу его использовать", – добавила британка.

По ее словам, даже несмотря на прошлую популярность, теперь потребуется некоторое время, чтобы запустить канал.

Между тем, раньше Холт пробовала себя в дизайне интерьеров, но поняла, что не хочет работать на клиента. Ей больше по душе обустраивать собственный дом.

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