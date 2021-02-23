Самая сексуальная девушка планеты похвасталась роскошным размером груди. Видео

Британская модель Деми Роуз продемонстрировала пышные формы в красивом белье.

На своей странице в Instagram она опубликовала короткое сториз, в котором сняла впечатляющее декольте. Знаменитость позирует в черном бюстгальтере с белыми шлейками, волосы собраны в хвост. Также на ней аккуратный золотой медальон. На фоне играет расслабляющая музыка, Роуз кокетливо улыбается (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Модель Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем. Несколько лет тому назад она получила титул "самая сексуальная девушка планеты" по версии журнала Zoo Magazine.

Глядя на потрясающий внешний вид знаменитости, совсем не странно, что вокруг ее упругих форм не прекращаются сплетни. Кто-то уверен, что она точно пользовалась услугами пластического хирурга, кто-то – что такая красота у нее от природы. Сама же Роуз отрицает слухи о пластических вмешательствах.

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