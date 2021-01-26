Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной. Фото

Известная американская супермодель 24-летняя Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует в откровенных образах для издания V Magazine.

На некоторых кадрах знаменитость предстала полностью обнаженной. Соответствующие фото Хадид опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, модель показалась фанатам в черных трусах в сетку, но при этом полностью обнажив свою грудь, которую она прикрыла руками.

Стоит отметить, что кожа Хадид покрыта краской серебристого цвета, а из макияжа у нее синие стрелки и красная помада. Как оказалось, звезда снялась для журнала в образе инопланетянки.

Поклонники восхитились снимками модели и засыпали ее комплиментами.

"Культовая перфекционистка, душевная, красивая, умная, чувствительная", "Белла, ты хочешь, чтобы я перестал дышать", "Ты наш ангел, упавший на землю, Белла!", "Я так горжусь тобой", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид поразила фанатов довольно пикантной съемкой. Она позировала практически обнаженной с красными волосами.