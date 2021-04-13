Самая красивая женщина в мире показала стильный пляжный образ. Фото
Американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, позировала на камеру в эффектном пляжном наряде. Он состоит из купальника оливкового цвета и зеленой юбки длинны миди на пуговице.
Свой образ знаменитость дополнила сумкой от Michael Kors и украшениями. Соответствующее фото Хадид опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
На снимке модель изображена без косметики на лице. Она красовалась на фоне зеленых пальм, демонстрируя свое стройное тело.
Пользователи пришли в восторг от нового кадра Хадид и засыпали звезду множеством комплиментов.
"Великолепная женщина", "Королева", "Горячая", "Красивая", "Идеальная", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Белла Хадид – американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Одним из главных достижений в карьере модели стал контракт, заключенный с компанией по производству женского белья Victoria’s Secret.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Белла Хадид поразила фанатов довольно пикантной съемкой. Она позировала практически обнаженной с красными волосами.
Также модель поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала в откровенных образах для издания V Magazine. На некоторых кадрах знаменитость появилась полностью обнаженной.
Хадид стала главной героиней мартовского номера испанского Vogue. Она примерила на себя образ современной Марии Антуанетты.