Самая красивая женщина в мире показала стильный пляжный образ. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Белла Хадид поделилась новым фото

Американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, позировала на камеру в эффектном пляжном наряде. Он состоит из купальника оливкового цвета и зеленой юбки длинны миди на пуговице.

Свой образ знаменитость дополнила сумкой от Michael Kors и украшениями. Соответствующее фото Хадид опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

На снимке модель изображена без косметики на лице. Она красовалась на фоне зеленых пальм, демонстрируя свое стройное тело.

Белла Хадид сексуально позирует на камеру

Пользователи пришли в восторг от нового кадра Хадид и засыпали звезду множеством комплиментов.

"Великолепная женщина", "Королева", "Горячая", "Красивая", "Идеальная", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Белла Хадид – американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Одним из главных достижений в карьере модели стал контракт, заключенный с компанией по производству женского белья Victoria’s Secret.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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