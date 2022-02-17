'Самая горячая бабушка в мире' призналась, что спит голышом, чтобы оставаться молодой и здоровой. Фото

51-летняя австралийка Джина Стюарт, которую называют "самой горячей бабушкой в ​​мире", утверждает, что сон голышом помогает здоровью влагалища и улучшает ее сексуальную жизнь. Женщина – мать четверых детей и бабушка одного внука. Ранее она вошла в десятку самых сексуальных жителей Австралии.

На своей странице в Instagram Стюарт поделилась "горячим" снимком топлес в простыне и рассказала о секрете своей молодости, который, по ее словам, заключается в сне. Причем, последний, как утверждает женщина, "идет рука об руку" с хорошим здоровьем.

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"В дополнение к метаболическим эффектам снятие одежды улучшает кровообращение, что хорошо для вашего сердца и мышц. Качественный сон, которым вы будете наслаждаться, также увеличивает выброс гормона роста и мелатонина. Они обладают омолаживающими свойствами. Этот гормон роста необходим для крепких ногтей и хорошей здоровой кожи без пятен, поэтому оголяйте все, если хотите выглядеть потрясающе. Это одна из причин, по которой я предпочитаю всегда спать голышом", – рассказала Стюарт.

Также австралийка утверждает, что сон без одежды снимает стресс, делает человека менее склонным к чрезмерному мышлению и беспокойству и улучшает психическое здоровье.

Кроме того, Стюарт считает, что сон голышом может улучшить интимное здоровье.

"Сон без одежды – один из лучших способов улучшить здоровье влагалища. Это также защитит ваше его от инфекции. Ваше влагалище с большей вероятностью выделяет влагу во время сна. Нижнее белье и пижамы могут блокировать эту влагу и создавать колыбель для бактерий", – добавила австралийка.

А еще женщина считает, что такой способ повышает шансы на половой акт и совершенствует его, так как увеличивается количество секса. Также сон голышом снижает температуру тела и способствует похудению.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лесли Максвелл из Австралии, которую в 64 года сравнивают с 20-летней внучкой, перечислила шесть секретов своей молодости.