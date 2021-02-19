Сальма Хайек показала грудь в откровенном декольте. Фото
Американская актриса мексиканского происхождения 54-летняя Сальма Хайек поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала глубокое декольте.
Знаменитость восхитила сеть кадрами. Их она опубликовала на странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).
Так, Хайек предстала перед фанатами в темной майке с глубоким декольте. Актриса показала свою подтянутую грудь подписчикам в сети.
Кроме того, кинозвезда позировала в солнцезащитных очках и с распущенными волосами.
Отметим, в комментариях под постом поклонники восхитились внешним видом 54-летней актрисы и засыпали ее комплиментами.
"Красивая", "Прекрасная женщина, прекрасные дети, прекрасная семья", "Королева", "Как всегда потрясающая", – пишут люди в сети.
Напомним, Сальма Хайек – мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.
Ранее Хайек показала пышную грудь с татуировками. Она позировала в белом наряде, в котором у нее хорошо видно зону декольте.
Также актриса продемонстрировала свою роскошную фигуру. Она позировала в черном слитном купальнике, который выгодно подчеркнул все достоинства ее тела.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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