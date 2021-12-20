С Вики из "Неангелов" сползло платье с открытым декольте во время съемок. Видео

Украинская певица Виктория Смеюха попала в неловкую ситуацию с откровенным платьем на съемках. У экс-солистки группы "НеАнгелы" едва не оголилась грудь во время конкурса в игровом шоу "Хто зверху" ("Новый канал").

Звезда лежала на прозрачной доске, которая постепенно меняла угол наклона, и параллельно отвечала на вопросы на скорость. Смеюха была в платье без бретелей с глубоким декольте, которое в какой-то момент начало сползать. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Хто зверху" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уже в конце конкурса Вике пришлось оторвать руки от стекла и поправить свой наряд. В этот момент ведущий шоу Сергей Притула зачитывал вокалистке "мужские" вопросы, на которые певица отвечала с трудом.

Видео дня

Когда знаменитость сползла по доске вниз, она посмотрела на свое платье и сказала: "Ой!". Неожиданно Смеюха получила комплимент от Притулы.

"Это не "ой", это красиво", – с юмором ответил ей ведущий развлекательной программы. Очевидно, он тоже заметил, как сползло платье знаменитости.

"Я считаю, что шоу от этого только выиграло", – пошутил Притула.

Видео курьезного момента:

Коротко о звезде:

Виктория Смеюха (настоящее имя – Екатерина) – 36-летняя экс-солистка популярного украинского коллектива "НеАнгелы", который существовал с 2006 года.

В начале карьеры приняла участие в программе "Шанс", выступала сольно и в группе "СМС". После распада "НеАнгелов" снова начала петь сольно.

Как писал OBOZREVATEL, недавно экс-вокалистка украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская обозвала тупой свою бывшую коллегу Викторию Смеюху. Она заявила, что не будет с ней мириться.