'С купальниками ваша фигура не умеет дружить'. Каменских снова раскритиковали за кадры в бикини

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, похвасталась перед поклонниками новыми кадрами из отпуска. В итоге звезда снова попала под критику за неудачный, по мнению ее фанатов, образ.

На своей странице в Instagram Каменских выложила видео, в котором станцевала в откровенном наряде (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Она предстала в бикини в горошек и дополнила свой look топом с рукавами.

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Артистка пикантно изгибалась на камеру, выполняя соблазнительные движения. Волосы исполнительница собрала в пучок и надела солнцезащитные очки.

Однако фанаты не оценили старания Каменских и засыпали ее комментариями с критикой, вновь напомнив о некрасиво надетых трусах и лишнем весе.

"Так некрасиво трусы одела", "Как-то с купальниками Ваша фигура не умеет дружить! Что-то не то", "Да... нет уже былых форм", "Нужно худеть", "Сама поправилась, а грудь усохла", "Та уже голой лучше", "Только мне кажется, что она бухая", "Одно и тоже, ничего нового", "Худеть не нужно, просто формы не очень, талии нет", "Фу, не позорься", "Фигура ужас", "Купальник не на ваши габариты!", – отметили подписчики певицы.

Коротко о звезде:

Настя Каменских (NK) – 34-летняя украинская певица, актриса, ведущая. Родилась в Киеве. С 6 до 13 лет жила и училась в Италии. Стала популярной благодаря дуэту "Потап и Настя", созданном в 2006-м. Группа существовала в течение 11 лет. В 2019 году Каменских вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенко. Детей у супругов нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала фото в пудровом бикини. Однако фанаты раскритиковали ее за "слишком натянутые трусы".