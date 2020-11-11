Рудова восхитила поклонников фото без белья

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Рудова восхитила поклонников фото без белья

Популярная российская актриса Наталья Рудова поделилась с поклонниками очередным пикантным снимком без белья.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, звезда предстала перед подписчиками в коротком платье без белья, показав глубокое декольте.

Наталья Рудова поделилась пикантным снимком без белья

Поклонники не устояли перед красотой актрисы и засыпали ее комплиментами.

"Как всегда огонь", "Секси", "Красавица", "Куколка", – пишут пользователи.

Наталья Рудова поделилась очередным пикантным снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, Наталья Рудова похвасталась сексуальной фигурой в бикини на видео.

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