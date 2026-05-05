Российская модель Ирина Шейк, которая скучает по родине, но "вынуждена" работать на Западе, появилась на красной дорожке Met Gala 2026 в откровенном образе с элементами нижнего белья, из-за чего попала в списки хуже всего одетых звезд вечера по версиям западных медиа. Критики обратили внимание на чрезмерную откровенность и несоответствие теме бала.

Видео дня

40-летняя модель выбрала провокационный ансамбль, в котором верх состоял из конструкции в виде бюстгальтера, чокеров и нарукавников, созданных из наручных часов. Образ дополняла длинная черная юбка с низкой посадкой, которая обнажала большую часть тела. В таких медиа, как The Big Lead, Radar Online, Newsweek, эту идею назвали одной из худших.

Обозреватели отмечают, что несмотря на попытку интерпретировать тему "Искусство костюма", результат выглядел скорее как эпатаж ради эффекта, чем продуманный модный нарратив. Вполне вероятно, что россиянка решила взять за основу картину Сальвадора Дали "Постоянство памяти", где главными акцентами были именно часы.

Отдельную критику вызвала минималистичность конструкции в верхней части образа 0 элементы едва прикрывали грудь, что сделало образ более вульгарным, чем концептуальным. Металлические детали в виде часов, которые должны были стать центральной идеей, не создали целостной композиции.

Кроме Шейк, в списки хуже всего одетых также попали несколько других знаменитостей: певица Кэти Перри, инфлюенсер Лорен Санчес, супермодели Хайди Клум и Джиджи Хадид и несколько других звезд.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Шейк появилась в вульгарном виде на другом светском событии и опозорилась на весь мир. 40-летняя модель выбрала платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, из-за чего попала в списки хуже всего одетых гостей SAG (Actor Awards) 2026 по версии отдельных западных таблоидов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!