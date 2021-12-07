Звезда "Танців з зірками" показала соблазнительные изгибы в купальнике посреди снега. Фото

Украинская танцовщица Роксоляна Маланчук, которая вместе с актером Константином Войтенко заняла третье место на проекте "Танці з зірками 2021" (1+1), показала фигуру в купальнике. Она позировала полураздетой на заснеженном балконе.

Соответствующий снимок звезда "Танців" опубликовала на своей странице в Instagram. Судя по специальной шапочке, она вышла в купальнике на улицу после сауны или бани. А судя по пейзажу, произошло это в Карпатах.

"Ну что сказать... холодно!" – написала Роксоляна в посте.

Маланчук выбрала для фото ракурс в профиль. Она стала на носочки, чтобы подчеркнуть длинные ноги. На танцовщице был однотонный купальник синего цвета, а волосы спрятаны под шапочку.

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Подписчикам понравилась "экстремальная" фотография участницы шоу "Танці з зірками". Они назвали девушку красавицей.

"Если про внешность – ну просто Афродита, а может Венера, или, может, Диана-охотница... Снимок шикарный", – написал один из комментаторов.

Коротко о знаменитости:

Роксоляна Маланчук – украинская танцовщица, партнерка актера Константина Войтенко на шоу телеканала 1+1 "Танці з зірками". Вышла в суперфинал проекта.

В 2021 году стала выпускницей кафедры режиссуры и хореографии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Работает в танцевальной студии как тренер, обучая детей и взрослых.

Как писал OBOZREVATEL, победителями "Танців з зірками 2021" стали актер Артур Логай и хореограф Анна Карелина. Второе место выбороли спортсменка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Что известно о паре, выигравшей танцевальное состязание, читайте по ссылке.