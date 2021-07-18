Рианна в сексуальном купальнике устроила жаркие танцы ночью. Видео

Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер Рианна поделилась с поклонниками очередными пикантными кадрами. На этот раз знаменитость устроила зажигательные танцы в соблазнительном купальнике, который подчеркнул ее фигуру.

Так, на странице в Instagram Рианна опубликовала пикантный ролик, на котором двигает телом в такт музыке (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы). Звезда появилась в кадре в сексуальном купальнике мятного оттенка, который певица чуть не сняла. На видео видно, что Рианна играет с завязками в районе бюстгальтера, практически стянув его с груди.

Знаменитость сняла эротический ролик в купальнике ночью во время проливного дождя. Она не только продемонстрировала свои танцевальные умения, но и похвасталась аппетитными формами.

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Коротко о знаменитости:

Рианна – барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

Сейчас она является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Рианна самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рианна в прозрачном платье и с обнаженными бедрами появилась на обложке Vogue. Артистка позировала именно в том амплуа, в котором она видела себя сама, а не профессиональные стилисты, визажисты и парикмахеры.