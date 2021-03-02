Рианна показала фигуру в ярком купальнике. Фото

Популярная американская поп-певица Рианна поделилась с поклонниками новым фото, на котором продемонстрировала соблазнительную фигуру.

Соответствующим снимком 33-летняя знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике мятного с цвета с цветочным принтом. Свой образ Рианна дополнила такой же накидкой.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка звезды. Они засыпали Рианну комплиментами.

"Наша королева", "Ты такая горячая", "Великолепна как всегда", "Сексуальная", – написали люди.

Напомним, что Рианна – барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Сейчас она является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов Рианна самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

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