Решетник показал 5-месячного сына. Фото с Мальдив

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который отправился на отдых со всей семьей на Мальдивы, показал трогательное фото с маленьким сыном Александром.

Соответствующий кадр появился на его странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, отец троих детей позировал с малышом на руках, наслаждаясь при этом лучами теплого солнца и водичкой, которая была насыщенного голубого цвета.

Ведущий на снимке закрыл глаза, в то время как его самый младший сын смотрел прямо в объектив, немного прищурившись от слишком яркого света.

"И пусть весь мир подождет…", – говорится в подписи к изображению.

Поклонники в комментариях отметили не только то, что семейная фотография получилась максимально милой, но также то, что ребенок очень похож на своего папу. Вот некоторые их комментарии:

"Какие вы похожие! Хорошего отдыха", "Прекрасный момент", "Какая красивая фотография", "Очень трогательное фото, "Вот где счастливый миг…".

Напомним, что третий ребенок в семье Решетников появился на свет в конце ноября прошлого года. Ведущий выложил на своей странице в социальной сети соответствующий пост, в котором поблагодарил свою супругу за малыша. Также у пары есть еще два сына – Иван и Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Решетник показал фото с подросшим сыном. Фанаты оценили милое фото, поэтому в комментариях написали много комплиментов.