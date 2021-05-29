Регина Тодоренко засветила белье в полупрозрачном платье. Фото

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в пышном белом платье из прозрачной ткани. Она надела его поверх белья.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них можно увидеть, как Тодоренко сидит у окна, принимает различные позы и даже забирается в пустую ванну (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

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Поклонники оценили новую публикацию певицы. Они засыпали Регину комплиментами, отметив, что она выглядит прекрасно.

"Какой нежный и воздушный образ", "Невероятная", "Красивая", "Ух, ножки сочные", "Красивый наряд", "Эффектные фото", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, певица и композитор. Наиболее известна как ведущая телепередачи "Орел и Решка", экс-солистка группы "Real O". С 2018 года замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает двухлетнего сына Майкла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко показала "постельное" фото с мужем. Она опубликовала фотографию, на которой обнаженной лежит на кровати под белоснежным одеялом.