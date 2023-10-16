Редкие кадры: папарацци подловили в аэропорту очень повзрослевших дочерей Николь Кидман.

Голливудская актриса Николь Кидман, ее муж, музыкант Кит Урбан и их две дочери попали в объектив папарацци в аэропорту Сиднея. В прессе пишут, что сфотографировать девушек, 14-летнюю Сандей и 12-летнюю Фейт, это большой удача, потому что мама сейчас нечасто появляется с ними на публике или СМИ.

Сандей Роуз и Фейт Маргарет – также редкие гости в соцсетях мамы-актрисы и папы – кантри-певица. Однако фотокорреспондентам повезло: они сняли дочерей голливудских знаменитостей вместе с отцом. Эти фотографии можно увидеть на одной из фан-страниц Николь Кидман в Instagram.

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Самой Кидман рядом с девушками и мужем не было, потому что она прилетела другим рейсом. Урбан, находившийся в Австралии и незадолго до этого выступивший с концертом, впоследствии еще раз выехал в аэропорт, чтобы встретить с самолета жену. Семья прилетела в Австралию, чтобы навестить маму актрисы, тяжело болеющей Джанель.

Родные дочери появились у Николь Кидман уже в пожилом возрасте. После неудачной беременности в браке с Томом Крузом актриса проходила лечение, и потому рождение в 2008 году первой дочери стало для 41-летней актрисы очень счастливым событием. Вторая дочь появилась спустя два года, в 2010 году. Ее выносила суррогатная мать. У девушек двойная фамилия родителей Кидман-Урбан.

В прессе часто пишут, что младшая из девочек очень похожа на мать, унаследовала ее рыжевато-светлые кудри и тонкие черты лица. Старшая дочьпошла в отца. Хотя, если посмотреть на нынешние фотографии дочерей Николь и Кита, которые повзрослели, то их внешность – скорее смесь черт обоих родителей. Девушки еще учатся в школе, но уже успели попробовать себя в актерской профессии: приняли участие в съемках сериалов "Большая маленькая ложь" и "Отыграть назад", в которых их мать играет главные роли.

У Кидман также есть приемные дети, 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор, которых она воспитывала в браке с актером Томом Крузом. С этими детьми отношения у актрисы непростые, поскольку после развода они избрали сторону отца.

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