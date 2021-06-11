Ребел Уилсон после похудения на 20 кг показала фигуру в розовом платье. Фото

Знаменитая голливудская комедийная актриса и продюсер Ребел Уилсон, которая похудела на 20 килограммов, появилась в розовом обтягивающем наряде. Поклонники в комментариях отметили, что звезда выглядит просто великолепно.

На своей странице в Instagram Уилсон опубликовала соответствующий кадр (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней был аутфит светло-розового оттенка, который состоял из кроп-топа и юбки с рисунками в виде красных сердец, а также кардигана. Актриса дополнила образ коричневыми босоножками на каблуке и объемной укладкой.

Можно также заметить, что фотографию сделали в боулинг-клубе. В руках у знаменитости был огромный красный шар.

Видео дня

"Она так здорово выглядит и, наверное, прекрасно себя чувствует. Уилсон усердно работала и должна гордиться собой", "Какой милый наряд!", "Она выглядит потрясающе после похудения", "Насколько же красивое у нее теперь лицо", "Это большое достижение, она стала очень привлекательной", – отреагировали фанаты в комментариях.

Напомним, что актрисе удалось достичь желаемой отметки на весах – 75 килограммов. В личном блоге Уилсон подробно рассказывает подписчикам о своих успехах, а также подкрепляет слова новыми снимками.

Коротко о знаменитости:

Ребел Уилсон – австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер. Ее карьера началась с участия в комедийных шоу, затем она дебютировала в фильме 2011 года "Подружки невесты". Далее последовали такие картины как "Свадебный разгром", "Чего ждать, когда ждешь ребенка" и "Удар молнии".

Настоящая слава и любовь зрителей пришли к звезде после участия в комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки".

Также OBOZREVATEL писал о том, что Уилсон поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои формы в обтягивающем костюме. Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами.