Раздетая Кристина Асмус показала "заплаканное" лицо с разманной тушью. Фото

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками пикантным фото.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в черных трусах и такого же цвета бюстгальтере. Похоже, что знаменитость репетировала новую роль или вживалась в образ своей героини, ведь макияж на ее лице был полностью размазан (фото можно посмотреть ниже).

"Тушь растеклась…", – прокомментировала эффектное появление актриса.

В коротком видео звезда на протяжении нескольких секунд пристально смотрит в объектив, поэтому хорошо видно ее пышные формы. Кроме этого, она сделала два коротких хвостика, а также нанесла на губы прозрачно-розовый блеск.

Напомним, Кристина Асмус – российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Получила известность благодаря съемкам в комедийном сериале "Интерны", где сыграла одну из главных ролей.

Стать актрисой девушка мечтала с самого детства, когда посмотрела сериал "Дикий Ангел" с Наталией Орейро. Роль Вари Черноус в "Интернах" стала для нее дебютной, после чего знаменитость начали активно приглашать поработать в других проектах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кароль снялась в жаркой африканской фотосессии. Артистка появилась в полупрозрачном синем платье, волосы у нее распущены и развеваются на ветру, на лице легкий макияж.