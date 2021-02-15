Ратаковски вспомнила голый снимок в объятиях мужа

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, поделилась с поклонниками голым кадром с мужем, который она сделала еще три года назад.

На нем она позировала полностью обнаженной со своим возлюбленным. Воспоминания знаменитость опубликовала на странице в Instagram-stories (фото можно посмотреть ниже).

Так, Ратаковски предстала в кадре в объятиях своего супруга Себастьяна Беар-МакКларда, который прикрыл руками ее интимные места.

Кроме того, модель отметила, что снимок она сделала через шесть месяцев после ее свадьбы с любимым – летом 2018 года.

Напомним, Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном. В 2009-2010 годах Эмили снималась в сериале "iCarly" на Nickelodeon, где исполняла роль Таши.

Супермодель вышла замуж в феврале 2018 года. Ее муж – 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.

О том, что она беременна, модель объявила в сети и поделилась первым обнаженным фото, будучи уже в положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская модель Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера после фотосессии в 2012 году.