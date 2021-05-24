Раскрыта стоимость свадьбы Ким Кардашьян и Канье Уэста на 200 человек

Грандиозная свадьба американской светской львицы и телезвезды Ким Кардашьян с рэпером Канье Уэстом, которые в начале этого года объявили о разрыве отношений, обошлась знаменитостям в шесть миллионов фунтов стерлингов (что равно 233 176 930 гривен). На мероприятии присутствовало 200 человек.

Экс-возлюбленные поженились 24 мая 2014 года после двух лет знакомства. Свадебное платье Ким было сшито на заказ, разработкой которого занимался бывший креативный директор Givenchy Риккардо Тиши. Об этом пишет издание Hellomagazine (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также в источнике говорится, что накануне свадьбы Ким и Канье устроили ужин для 600 гостей в Зеркальном зале Версальского дворца.

Стоимость заведения: 240 000 фунтов стерлингов (9327077,23 грн), без дополнительных услуг (цветы, украшения, музыка и много других деталей).

Транспорт для гостей: 45 000 фунтов стерлингов за частный самолет (1748826,98 грн), на котором гости добирались до Парижа и Флоренции и обратно.

Стоимость свадебного платья: 178000 фунтов стерлингов (6917582,28 грн).

Стоимость девичника : 2450 фунтов стерлингов за экстравагантный ужин Ким в Париже (95213,91 грн).

Стоимость свадебного торта: 2400 фунтов стерлингов за дизайн (93270,77 грн), включающий семь ярусов и трех человек для его транспортировки.

Отметим, что с бывшим супругом фотомодель хочет разделить опеку над четырьмя детьми 50 на 50. В октябре прошлого года ее состояние составляло около 780 миллионов долларов, тогда как финансовое положение Канье Уэста достигало 1,3 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян заподозрили в романе с известным журналистом. Звезда и репортер CNN Ван Джонс спровоцировали волну слухов о возможном романе, поскольку в последнее время они тесно общаются. Поклонники фотомодели уверены в достоверности этой информации.