Пышнотелая модель Эшли Грэм полностью разделась в новой фотосессии

Известная 33-летня plus-size модель Эшли Грэм, которая не так давно объявила о своей второй беременности, снялась обнаженной. Знаменитость позировала голой в новой фотосессии на природе.

Так, пикантным кадром Эшли Грэм решила поделиться с поклонниками в Instagram. Звезда предстала перед камерами без одежды, прикрыв пышную грудь руками (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Новая фотосъемка модели проходила на природе, автором которой выступил ее супруг Джастин Эрвин. Грэм не только засветила свои пышные формы, но и показала округлившийся животик, находясь в положении.

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Стоит отметить, что знаменитая модель пока не рассекречивает, на каком месяце беременности она находится. Однако судя по ее формам, можно предположить, что срок не маленький.

Коротко о знаменитости:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Модель снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour.

В 2010 году Эшли вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. Спустя 10 лет у пары появился первенец.

Грэм стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская модель Эшли Грэм поделилась пикантными кадрами, где позировала в нижнем белье демонстрируя пышные формы.