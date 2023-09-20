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Пьяная в дрова. Звезда сериала "Счастливые вместе" устроила дебош на похоронах коллеги

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
621
Пьяная в дрова. Звезда сериала 'Счастливые вместе' устроила дебош на похоронах коллеги

Российская актриса Юлия Захарова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Счастливые вместе", который долгие годы крутили на украинском ТВ, оскандалилась на похоронах коллеги. Артистка пришла на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным, мягко говоря, в нетрезвом состоянии.

Оказалось, что известная в свое время артистка злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут российские СМИ.

Сериал "Счастливые вместе" в свое время был очень популярным в Украине. Однако впоследствии оказалось, что этот проект, как и большинство других, являлся одним из рупоров российской пропаганды. Так, в одной из серий, которую показывали еще в 2006 году, главные герои – семейство Букиных отправились отдыхать в вымышленный поселок под названием Старая Чушка, который, как показали на карте на экране, территориально находился в районе Херсонской и Запорожской областей. Тем временем актеры заявляли в кадре, что это Российская Федерация. Россия уже тогда "присвоила" себе украинские территории, часть из которых сейчас под оккупантами или были захвачены рашистами в начале полномасштабного вторжения.

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Пьяная в дрова. Звезда сериала "Счастливые вместе" устроила дебош на похоронах коллеги

Юлия много лет играла в сериале роль Елены Полено – соседки семейства Букиных. СМИ констатируют, что от бывшей популярной актрисы сейчас не осталось и следа. Журналисты сняли ее вчера на кладбище с немытыми волосами и в небрежной одежде. А судорожные движения и невнятные диалоги, которые выдавала на камеры Захарова, свидетельствовали, что актриса явно "подшофе".

Пьяная в дрова. Звезда сериала "Счастливые вместе" устроила дебош на похоронах коллеги

Захарова сбивчиво рассказывала о дружбе с Гришечкиным, "стреляла" в прохожих сигареты, нецензурно высказывалась, а потом громко послала всех присутствующих.

После обнародования этой истории, бывшие фанаты Юлии пишут в соцсетях: "Елена Полно – в дрова", "Жаль актеров, кто не востребован, потом спивается так", "Ого, кринж какой". Коллеги сочувствуют Юлии, оправдывая ее поведение тем, что актриса сейчас невостребована и "тяжело переживает смерть товарища, с которым в свое время вместе работала на театральной сцене".

Пьяная в дрова. Звезда сериала "Счастливые вместе" устроила дебош на похоронах коллеги

Юлии Захаровой всего 43 года. Сейчас россияне снимают продолжение сериала "Счастливые вместе",и уже известно, что Елены Полено там не будет.

Большинство актеров сериала в публичном пространстве ни словом не обмолвились о войне в Украине, только один из них – Виктор Логинов, исполняющий в телекартине роль Геннадия Букина, в феврале этого года в комментарии СМИ признался, что очень любит Украину, а из-за агрессии РФ теперь себя называет "не русским, а сибиряком".

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская актриса Яна Троянова заявила в интервью, что ей "невероятно стыдно перед украинцами" за свою страну.

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