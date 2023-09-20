Пьяная в дрова. Звезда сериала 'Счастливые вместе' устроила дебош на похоронах коллеги

Российская актриса Юлия Захарова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Счастливые вместе", который долгие годы крутили на украинском ТВ, оскандалилась на похоронах коллеги. Артистка пришла на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным, мягко говоря, в нетрезвом состоянии.

Оказалось, что известная в свое время артистка злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут российские СМИ.

Сериал "Счастливые вместе" в свое время был очень популярным в Украине. Однако впоследствии оказалось, что этот проект, как и большинство других, являлся одним из рупоров российской пропаганды. Так, в одной из серий, которую показывали еще в 2006 году, главные герои – семейство Букиных отправились отдыхать в вымышленный поселок под названием Старая Чушка, который, как показали на карте на экране, территориально находился в районе Херсонской и Запорожской областей. Тем временем актеры заявляли в кадре, что это Российская Федерация. Россия уже тогда "присвоила" себе украинские территории, часть из которых сейчас под оккупантами или были захвачены рашистами в начале полномасштабного вторжения.

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Юлия много лет играла в сериале роль Елены Полено – соседки семейства Букиных. СМИ констатируют, что от бывшей популярной актрисы сейчас не осталось и следа. Журналисты сняли ее вчера на кладбище с немытыми волосами и в небрежной одежде. А судорожные движения и невнятные диалоги, которые выдавала на камеры Захарова, свидетельствовали, что актриса явно "подшофе".

Захарова сбивчиво рассказывала о дружбе с Гришечкиным, "стреляла" в прохожих сигареты, нецензурно высказывалась, а потом громко послала всех присутствующих.

После обнародования этой истории, бывшие фанаты Юлии пишут в соцсетях: "Елена Полно – в дрова", "Жаль актеров, кто не востребован, потом спивается так", "Ого, кринж какой". Коллеги сочувствуют Юлии, оправдывая ее поведение тем, что актриса сейчас невостребована и "тяжело переживает смерть товарища, с которым в свое время вместе работала на театральной сцене".

Юлии Захаровой всего 43 года. Сейчас россияне снимают продолжение сериала "Счастливые вместе",и уже известно, что Елены Полено там не будет.

Большинство актеров сериала в публичном пространстве ни словом не обмолвились о войне в Украине, только один из них – Виктор Логинов, исполняющий в телекартине роль Геннадия Букина, в феврале этого года в комментарии СМИ признался, что очень любит Украину, а из-за агрессии РФ теперь себя называет "не русским, а сибиряком".

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская актриса Яна Троянова заявила в интервью, что ей "невероятно стыдно перед украинцами" за свою страну.

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