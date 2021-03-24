Пугачеву сняли во время свидания с любовником: появились архивные кадры

В сеть попали снимки со свидания советской и российской певицы Аллы Пугачевой с композитором Сергеем Челобановым. Артистка в купальнике нежилась в объятиях своего возлюбленного.

Автором уникальных кадров является поклонница звезды Мария Баскова, которая тогда была неподалеку (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В своем комментарии изданию КП она призналась, что тот момент был для нее очень волнительным.

"Я чуть не умерла от страха, когда это снимала. В 1991 на гастролях в Харькове мы пробрались на стадион задолго до концерта. Аллы еще не было, музыканты возились с аппаратурой и попросили нас помочь зашить сетку-шторку, покрывающую динамики. Мы обрадовались, что у нас есть хотя бы какое-то основание находиться на сцене", – разоткровенничалась женщина.

Мария заявила, что так и не решилась бы запечатлеть свидание знаменитости, если бы на этом не настояли ее подруги.

Отметим, что отношения Аллы Пугачевой с Сергеем Челобановым были непродолжительными, зато очень яркими. Пара вместе посещала светские мероприятия, звезда даже водила своего избранника на примерку одежды от Вячеслава Зайцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали снимок 71-летней Пугачевой без фотошопа и фильтров. Он был сделан во время празднования дня "желтых цветов" – торжество, придуманное артисткой 16 лет назад.