Пугачева показала "кукольный образ" на дне рождения дочери. Фото

Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева пришла на день рождения своей дочери Кристины Орбакайте в ярком наряде. Для особого случая она выбрала пышное платье, декорированное по всей длине объемными цветами.

Кадр с мероприятия опубликовал на своей странице в Instagram Максим Галкин, супруг исполнительницы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, она позировала не одна, а с российским модельером Валентином Юдашкиным, который и является автором брендового наряда Пугачевой.

Праздничный образ артистка дополнила укладкой, туфлями серебряного цвета, а линию талии она подчеркнула с помощью широкого пояса. В кадре певица появилась с улыбкой на лице.

На дне рождения Кристины Орбакайте Алла в платье от Юдашкина, а также сам Валентин", – подписал снимки Галкин.

Поклонники в комментариях отметили, что новый наряд очень идет звезде. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Просто волшебное платье, как в сказке про Золушку! Браво мастеру!", "Красивая очень", Максим,спасибо вам за Аллу Борисовну! Одна из очень немногих Великих Женщин, которым в семьдесят хорошо!", "Потрясающая Алла в потрясающем платье", "Алла Борисовна цветочная принцесса!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский продюсер Андрей Разин опубликовал редкий снимок певицы Аллы Пугачевой, на котором ей 17 лет. Рядом он прикрепил свой кадр, сделанный в том же возрасте.