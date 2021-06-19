Пугачева и Галкин поцеловались взасос на глазах у публики. Видео с вечеринки
В сети показали видео поцелуя российского комика Максима Галкина с 72-летней певицей Аллой Пугачевой. Ролик был снят в пятницу, 18 июня, на вечеринке в честь 45-летия Галкина.
Кадры обнародовал Telegram-канал "Только никому...". Кроме того, в сети показали, как звездные гости развлекались на танцполе (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Как видно на видео, Пугачева под крики "Горько!" поцеловала мужа-именинника, который что-то ел у стола и стоял с тарелкой в руках.
Если первый поцелуй был легким, то во второй раз пара поцеловалась взасос.
Telegram-канал также слил видео танцев гостей, среди которых – 50-летняя дочь Пугачевой, эстрадная артистка Кристина Орбакайте, а также российский певец Николай Басков.
Последний, отметим, отличился откровенным танцем с брюнеткой.
"Галкин, несмотря на все опасности, широко празднует день рождения. Пригласил весь шоубиз. Отжигает под "Алкоголичку" и не только", – указали авторы Telegram-канала на то, что праздник проходит во время пандемии коронавируса.
Посмотреть, как выглядел российский комик до популярности, можно в нашем материале по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее Пугачева призналась, что расставалась со своими мужьями из-за слишком плотного рабочего графика и частых гастролей. Она добавила, что для того, чтобы достичь желаемых результатов, приходилось много жертвовать личным временем и личной жизнью.
Российский продюсер Андрей Разин опубликовал редкий снимок певицы Аллы Пугачевой, на котором ей 17 лет.