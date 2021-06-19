Пугачева и Галкин поцеловались взасос на глазах у публики. Видео с вечеринки

В сети показали видео поцелуя российского комика Максима Галкина с 72-летней певицей Аллой Пугачевой. Ролик был снят в пятницу, 18 июня, на вечеринке в честь 45-летия Галкина.

Кадры обнародовал Telegram-канал "Только никому...". Кроме того, в сети показали, как звездные гости развлекались на танцполе (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как видно на видео, Пугачева под крики "Горько!" поцеловала мужа-именинника, который что-то ел у стола и стоял с тарелкой в руках.

Если первый поцелуй был легким, то во второй раз пара поцеловалась взасос.

Видео дня

Telegram-канал также слил видео танцев гостей, среди которых – 50-летняя дочь Пугачевой, эстрадная артистка Кристина Орбакайте, а также российский певец Николай Басков.

Последний, отметим, отличился откровенным танцем с брюнеткой.

"Галкин, несмотря на все опасности, широко празднует день рождения. Пригласил весь шоубиз. Отжигает под "Алкоголичку" и не только", – указали авторы Telegram-канала на то, что праздник проходит во время пандемии коронавируса.

Посмотреть, как выглядел российский комик до популярности, можно в нашем материале по ссылке.

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