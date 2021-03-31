Психолог Холоденко оконфузилась, отправив фото возлюбленного в другой чат
Известный украинский психолог Наталья Холоденко призналась, как однажды отправила фотографию любимого человека по ошибке в другой чат. Прошло какое-то количество времени, прежде чем она заметила эту ошибку.
Такими подробностями звезда поделилась в программе " Зірковий шлях " на канале "Україна" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). По словам Натальи, иногда она грешит тем, что отправляет сообщения не тому человеку. Сейчас же психолог пытается избавится от этой привычки.
"Я в "Холоденко шопинг" отправила фото возлюбленного, которого скрываю. Я быстро удалила, но многие из участников группы все-таки успели заметить…", – объяснила она.
Ранее в одном из своих интервью знаменитость рассекретила, что развелась со своим мужем Борисом из-за того, что ей тяжело было жить на два города – Киев и Черкассы.
Наталья Холоденко – практический психолог, тренер личностного роста, vip-эксперт телеканалов Новый канал и СТБ, кандидат философских наук.
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