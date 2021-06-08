Принц Гарри впервые за год лично встретится с королевой, но без Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II пригласила своего внука принца Гарри на обед в Виндзорский замок. Долгожданная встреча состоится, когда монарх прилетит из Калифорнии на открытие статуи принцессы Дианы в июле.

Издание Daily Mail также сообщает, что совместный обед даст возможность Ее Величеству с глазу на глаз поговорить со своим внуком и обсудить интересующие их моменты (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это типичный великодушный жест Ее Величества. Обед будет для них возможностью обсудить многие темы, которые давно их волнуют", – объяснил подробнее инсайдер.

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Сообщается, что приглашение было сделано в честь рождения дочери герцога и герцогини, которая появилась на свет 4 июня. Позднее Гарри и Меган объявили, что назвали ее Лилибет в честь фамильного прозвища королевы.

Также известно, что Меган останется в особняке за 11 миллионов фунтов стерлингов в Монтесито, штат Калифорния, с малышкой Лилибет и их двухлетним сыном Арчи.

Это будет первый раз, когда Гарри встретится тет-а-тет со своей бабушкой с того момента, как он и Меган объявили, что покидают Британию более года назад.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Елизавета II недовольна тем, что принц Гарри и Меган Маркл использовали ее детское прозвище Лилибет, чтобы назвать так свою новорожденную дочь. Монарх считает, что после скандальных заявлений пары в интервью Опре Уинфри это было неуместно.