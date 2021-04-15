Принц Чарльз прослезился, увидев подарки британцев для принца Филиппа. Фото

Наследник престола принц Чарльз с супругой Камиллой впервые после смерти принца Филиппа вышли на прогулку в сады Мальборо-хауз. Они были сильно тронуты тем, что увидели там: море букетов, открыток и других предметов, которые британцы оставляли у ворот Букингемского дворца.

Только через некоторое время все подарки были доставлены в сады в Мальборо-Хаус, которые являются штаб-квартирой Фонда Содружества. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Во время того, как принц Чарльз рассматривал все открытки, оставленные для его покойного отца, у него были слезы на глазах. Особенно его растрогал игрушечный Land Rover – это была любимая машина герцога Эдинбургского.

"Сегодня принц Уэльский и герцогиня Корнуолл посетили сады Мальборо-Хаус, чтобы увидеть цветы, оставленные представителями общественности в память о принце Филиппе", – сказал представитель королевской династии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа герцога Эдинбургского принц Чарльз выступил с трогательным обращением после смерти отца. Он поблагодарил всех за огромную поддержку и теплые слова.