Приходько в мокром белье впечатлила пикантным фото в ванной

Популярная украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками сексуальным фото в ванной.

Артистка позировала в мокром шелковом пеньюаре, надетом на голое тело, окунувшись в воду с лепестками роз. Соблазнительный снимок опубликован на ее странице в Instagram.

Приходько также рассказала своим поклонникам, что теплая ванна с ароматическими маслами и солью – один из любимых способов релакса для нее.

"Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять, как сейчас мерзко и неприятно людям на улице. Теперь можете бросать в меня тапки. Еще люблю аромамасла, соль, приглушенный свет", – поделилась Приходько.

Фанаты высоко оценили сексуальную фотографию певицы. Тем более, что она не часто позволяет себе публиковать подобные изображения.

"Ну такой фотки мы точно не ожидали. Какая же вы красивая", – восхитились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.