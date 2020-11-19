Приходько в мокром белье впечатлила пикантным фото в ванной

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Папарацци
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Анастасия Приходько показала пикантное фото

Популярная украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками сексуальным фото в ванной.

Артистка позировала в мокром шелковом пеньюаре, надетом на голое тело, окунувшись в воду с лепестками роз. Соблазнительный снимок опубликован на ее странице в Instagram.

Приходько также рассказала своим поклонникам, что теплая ванна с ароматическими маслами и солью – один из любимых способов релакса для нее.

Приходько показала горячее фото в ванной

"Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять, как сейчас мерзко и неприятно людям на улице. Теперь можете бросать в меня тапки. Еще люблю аромамасла, соль, приглушенный свет", – поделилась Приходько.

Фанаты высоко оценили сексуальную фотографию певицы. Тем более, что она не часто позволяет себе публиковать подобные изображения.

"Ну такой фотки мы точно не ожидали. Какая же вы красивая", – восхитились пользователи.

Фанаты расхвалили певицу
Поклонники расхвалили Приходько за сексуальное фото
Приходько похвалили за сексуальное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

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