Приходько сексуально оголила грудь на камеру. Фото

Украинская исполнительница Анастасия Приходько поделилась редким откровенным кадром. Звезда обнажила грудь в сексуальной фотосъемке.

Соответствующий кадр появился на официальной странице Приходько в Instagram. На фото артистка позировала лежа на зеленой траве, прикрыв обнаженную грудь руками. Певица появилась перед камерой в обтягивающий красных брюках, с распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на алые губы.

"Доброе утро всем тем кто не спит", – подписала кадр Анастасия.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Приходбко и засыпали ее комплиментами.

"Вау, Настя, какое фото", "Утром взгляд на такое творчество сразу пробудит... и надолго", "Очень красивая", – писали пользователи сети под фото.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть трое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, двое детей от второго супруга, бизнесмена Александра: 6-летний сын Гордей и 2 месячный сын Лука.

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