Приходько сексуально оголила грудь на камеру. Фото
Украинская исполнительница Анастасия Приходько поделилась редким откровенным кадром. Звезда обнажила грудь в сексуальной фотосъемке.
Соответствующий кадр появился на официальной странице Приходько в Instagram. На фото артистка позировала лежа на зеленой траве, прикрыв обнаженную грудь руками. Певица появилась перед камерой в обтягивающий красных брюках, с распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на алые губы.
"Доброе утро всем тем кто не спит", – подписала кадр Анастасия.
Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Приходбко и засыпали ее комплиментами.
"Вау, Настя, какое фото", "Утром взгляд на такое творчество сразу пробудит... и надолго", "Очень красивая", – писали пользователи сети под фото.
Коротко о знаменитости:
Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть трое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, двое детей от второго супруга, бизнесмена Александра: 6-летний сын Гордей и 2 месячный сын Лука.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети показали, как Анастасия Приходько изменилась за 9 лет.
Также певица поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала топлес.
Кроме того, Приходько не так давно показала себя в мокром белье в пикантной фотосъемке в ванной.