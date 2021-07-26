Появились новые подробности голой съемки украинок в Дубае: скандальное видео слили соседи

На скандальной голой фотосессии украинок в Дубае были не все модели. Как оказалось, в сети существовал чат из 30 человек, в котором опубликовали кадры со съемки. Организатор Виталий Гречин считает, что снимки "слил" кто-то из этого чата.

Гречин отметил, что ролик сняли соседи, поэтому моделей арестовали за распространение провокационных материалов. По словам организатора, при всем этом они "их не создавали". Фотографа из России быстро отпустили и отправили на родину. На данный момент скандальное дело закрыли. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На балконе были не все, у нас был общий чат, там более 30 участников. Именно в нем было три или четыре фото, которые слили. Скорее всего, это сделал кто-то из чата", – заявил Гречин.

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Сам организатор пробыл в тюрьме 5-6 недель. По словам одной из арестованных моделей, для дубайских полицейских они были как "уроды общества". Кроме того, в камере не было нормальных условий для пребывания.

Модель добавила, если бы доказали, что хоть одна из украинок занимается эскортом, всех девушек посадили бы в тюрьму на полгода.

Напомним, организатор голой фотосессии девушек в ОАЭ, киевлянин Виталий Гречин признался, что у него были интимные отношения с двумя из моделей, которые принимали участие в скандальной съемке. Он также добавил, что это был не групповой секс.

Ранее Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.

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