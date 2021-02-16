Потап примерил накладную грудь и показал видео

Украинский продюсер, режиссер, автор и исполнитель песен Потап (Алексей Потапенко) удивил подписчиков огромным размером груди.

На своей странице в Instagram он опубликовал сториз, в котором продемонстрировал "обновку". Артист примерил накладной бюст внушительных размеров и рассказал о своих впечатлениях (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У вас как утро начинается? У меня с новых тактильных ощущений", – поделился исполнитель.

Отметим, что творческая карьера Потапа началась в 2000-х годах, когда он стал участником группы "ВуЗВ" (Вхід у Змінному Взутті). Его песня "Штольня" была саундтреком к украинскому фильму ужасов.

Настоящая популярность и слава пришла к Алексею после создания дуэта "Потап и Настя", в котором он был и продюсером, и сценаристом, и автором песен. Их дебютная песня под названием "Не пара" стала хитом международного уровня. В 2008 известный дуэт выпустил первый альбом с аналогичным названием.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядел Потап в 18 лет с волосами. Артист сфотографировался в светлых джинсах и серой футболке с принтом. Соответствующий архивный снимок он опубликовал на личной странице в социальных сетях.