Потап неожиданно заговорил о детях: начнем с двух. Видео

Украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) признался, что хочет пятеро детей. Он уточнил, что готов начать с двух, а дальше будет видно.

Соответствующее заявление артист сделал в программе "29 вопросов". Он также не стал скрывать, что для него семья – самое важное в жизни (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Вообще, я хочу четверо детей, но начнем с двух. Всего я хочу пять детей, поэтому – еще четверо. Ради своей семьи я готов пожертвовать всем, и даже карьерой. Я считаю, что это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если надо мужчине пожертвовать – я готов. Если встанет вопрос о выборе между семьей и карьерой, то какая может быть карьера?! Семья – самое важное в жизни", – объяснил свою точку зрения артист.

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Напомним, что у Алексея Потапенко есть сын Андрей, который родился в браке с продюсером Ириной Горовой. Супруги официально развелись в 2014 году.

В 2019 году мужчина женился на своей коллеге Анастасии Каменских. У пары пока нет общих детей.

Коротко о знаменитости:

Потап – украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни", а также учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских рассказала о семейных традициях с Потапом и заговорила о детях. Знаменитость заявила, что любит проводить время с Алексеем – готовить, заниматься спортом, гулять с собакой и смотреть фильмы. На вопрос журналиста о том, хотят ли влюбленные детей, Настя ответила, что они "об этом задумываются".