После развода понесло! Анна Саливанчук огорчила поклонников откровенными снимками

Актриса Анна Саливанчук, недавно расставшаяся с мужем – нардепом и продюсером "Квартала 95" Александром Божко, на своей странице в Instagram выложила откровенную фотосессию. Артистка попозировала фотографу полураздетой на столичном Крещатике и нарвалась на хейт подписчиков.

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" посвятила свое сообщение в соцсети проблемам токсичности в обществе. А откровенными снимками, вероятно, хотела привлечь внимание к своему тексту.

"В последнее время, у кого не спрошу, у всех кучу проблем. И не просто вирус и ветрянка, а все гораздо глобальнее – забирают квартиру несправедливо, сгорел дом, рак крови, больные дети, облысение из-за стрессов – и это только те люди, которые окружали меня за последнюю неделю. Уже молчу о войне, Харькове, Авдеевке, Израиле. И это только начало... Держимся из последних сил. Но к сожалению есть токсичные люди, которые пытаются на ровном месте сделать проблему и вывести тебя из колеи", – написала Анна .

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Анна, которая недавно пошла учиться на психолога, поделилась советами, как противостоять токсическому окружению. В частности, она советует: перестать критиковать себя, отгонять страхи и сомнения, хвалить себя, полюбить свои недостатки так же, как преимущества, а также – не бояться просить помощи.

Подписчики актрисы по-разному отреагировали на ее сообщение. Одни поняли, почему она проиллюстрировала пост необычными снимками: "Только так можно привлечь внимание к полезному тексту", "Подходящие фото к посту! И да, у каждого украинца есть проблемы, мало того, это какой-то бесконечный поток! Решишь одну, не успеваешь выдохнуть, новая происходит!"

Другие осудили артистку за откровенность: "Нам только такого сейчас не хватает! В стране война, а ей все равно", "Ужас! Как можно такую тему поста прикрепить такие фото? Это просто какое-то не уважение", "К чему это сейчас? ", "Фотографии хороши, но не уместны в данном контексте. Даже не хочется в дальнейшем следить за вами", "Мне интересная реакция людей вокруг, потому что со стороны это явно странно было. Девушка позирует посреди города, да еще и голая под пиджаком, и это хорошо видно".

Анна Саливанчук никак не отреагировала на комментарии, а следующее сообщение в сети посвятила более спокойной теме – выложила видео, как готовит картофельную пиццу. В ролике с актрисой позирует старший сын. У Анны Саливанчук двое детей. С мужем – нардепом и продюсером "Квартала 95" Александром Божковым – она развелась, однако публично не разглашает этого.

Анна не раз рассказывала в интервью, что из-за кризисов в браке обращалась за услугами психолога. Признавалась, что ежедневно ссорится с мужем, потому что оба очень эмоциональны: "Мы такая итальянская семья". Анна говорит, что не раз принимала решение уходить от мужа: "Говорила, что больше не вернусь, потом вернулась. У нас были проблемы, я поехала на три недели в Карпаты. Возвращалась с мыслями, что мы не будем вместе". Но тогда супруги помирились. Однако с весны они уже не вместе.

Как пишет издание "Главком", в конце марта Саливанчук подала заявление о разводе. Она написала, что "у супругов отсутствует взаимопонимание, чувство любви утрачено, семья существует формально, брачно-семейные отношения прекращены". Анна добавила, что примирение уже невозможно, а дальнейшее пребывание в браке противоречит ее интересам. Нардеп явился в суде, где подтвердил, что не отрицает расторжения брака. Иск его жены был удовлетворен судом. С середины мая звездные супруги – не вместе.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Саливанчук получила Орден Княгини Киевской Анны "Честь Отчизны": некоторые фаны возмутились.

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