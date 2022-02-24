Порнозвезда хочет удалить тату на груди, потому что оно мешает ей найти работу. Фото

Покрытая татуировками порнозвезда и парикмахер Джесси Ли решила удалить культовый рисунок на груди, потому что считает его помехой в поиске работы для взрослых. Девушка увеличила свой бюст, и нанесла на него изображение змеи, которая окружает разбитое сердце.

Об этом Ли заговорила в подкасте Love Her, передает DailyStar. Порнозвезда рассказала, что ее любимая татуировка – череп барана на животе (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Одна из моих любимых татуировок на животе. Это сатанинская татуировка барана… потому что я с дьяволом. Моя татуировка на груди была огромной вещью, но теперь у меня большие с*ськи, и я думаю: "Может быть, я ее удалю". Какое-то время татуировки были табу в порно, ни у кого их не было и мне было трудно найти работу", – отметила Ли.

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Модель объяснила, что на съемках для порнопродукции она должна была играть определенного персонажа, основанного на ее перманентных рисунках.

По словам порнозвезды, татуировка на груди отвлекает от работы.

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