Порнозвезда бросила карьеру и обратилась к религии: муж не может нарадоваться. Фото

Экс-порноактриса Бриттни Де Ла Мора провела в индустрии развлечений для взрослых семь лет и теперь делится счастьем, которое испытывает вместе в семье, а также помогает христианам обрести в своем сердце Иисуса.

Как пишет CBN News Де Ла Мора с супругом Ричардом выпустила курс против порнографии под названием "Поиск: как перестать смотреть порно", который является рассказом о ее собственной борьбе.

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Женщина, которая ранее употребляла тяжелые наркотики, в частности, героин, так как он был ее единственным спасителем от боли, теперь стала почти что священником.

"Я была в киноиндустрии для взрослых семь лет своей жизни. Я чувствовала: "Это все, что я искала в жизни". Здесь я найду любовь, одобрение и внимание. Но не нашла", – сказала Де Ла Мора.

В течение пяти лет она посещала церковь и читала Священное Писание, однако никак не могла бросить порно.

"Я начала просто пожирать Библию. Бог был рядом со мной посреди греха", – вспомнила актриса и добавила, что "Господь вел ее в правильном направлении, а истина освободила от прошлой жизни".

Теперь она считает, что у Всевышнего есть лучший план для ее жизни, и радуется тому, что имеет семью, одного ребенка, а также носит под сердцем второго.

"Бог радикально изменил мою жизнь", – рассказала Де Ла Мора, также вспоминая о том, что именно в молодежной группе в церкви она встретила свою вторую половинку.

"Когда я смотрю на Бритни, я не вижу в ней продукт своего прошлого. Я вижу в ней продукт Божьей благодати. Каждый раз, когда кто-то вспоминает о своем прошлом, это напоминает мне о том, насколько добр Бог", – говорит супруг порноактрисы.

На сегодняшний день пара является соучредителем организации Love Always Ministries, которая занимается созданием социальных проектов. Также супруги ведут подкаст под названием "Поговорим о чистоте" и помогают людям обрести исцеление и свободу.

"Порно сейчас просто эпидемия. Не только миру, но и телу Христа. Если мы не продолжим этот разговор, то увидим много связанных христиан", – отметил супруг Де Ла Мора.

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