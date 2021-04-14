Порноактриса из 'Холостяка' снялась в боди и показала пышные формы. Фото

Экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяка" Анастасия Распутина (Адель Асанти) поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала эффектный образ в обтягивающем наряде.

Она снялась в новой фотосессии. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Распутина позировала на камеру в черном боде, который хорошо подчеркнул ее пышные формы. Свой образ девушка дополнила стильными аксессуарами в виде длинных сережек и кольца.

Кроме того, экс-участница "Холостяка" сделала яркий макияж с акцентом на губы и глаза, а также распустила длинные волосы и зачесала их назад.

Пользователям сети понравилось новое фото Распутиной, и они засыпали ее комплиментами.

"Сколько страсти", "Шикарная", "Эротично", "Очень красиво", – пишут люди в комментариях.

Ранее порноактриса из Днепра Настя призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность. Поэтому девушка и рассказала о своем прошлом главному герою Михаилу Заливако.

Напомним, что порноактриса Настя добровольно покинула проект. Она объяснила это тем, что ей тяжело находиться в непривычных для себя условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Распутина (Адель Асанти) поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала эффектный образ. Знаменитость появилась в стильных аксессуарах.