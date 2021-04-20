Порноактриса из 'Холостяка' позировала в кожаном боди на фотосессии

Экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяка" Анастасия Распутина (Адель Асанти) поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала откровенный образ и пышные формы.

Знаменитость снялась в пикантной фотосессии. Соответствующее фото Распутина опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, экс-участница "Холостяка" позировала на камеру в черном кожаном боди, которое подчеркнуло подтянутое тело девушки.

Свой образ Распутина дополнила стильными аксессуарами в виде длинных серебряных сережек и ярким макияжем с акцентом на губы и глаза. Кроме того, звезда украинского шоу распустила свои длинные волосы и зачесала их назад.

Пользователям сети понравилось новое фото Распутиной, и они засыпали ее комплиментами.

"Очень красивая, шикарная девушка, огонь просто", "Очень красивая", "Красивое фото", "Как всегда огонь", – пишут люди в комментариях.

Ранее порноактриса из Днепра Настя призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность. Поэтому девушка и рассказала о своем прошлом главному герою Михаилу Заливако.

Напомним, что порноактриса Настя добровольно покинула проект. Она объяснила это тем, что ей тяжело находиться в непривычных для себя условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Распутина (Адель Асанти) поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала эффектный образ. Знаменитость появилась в стильных аксессуарах.